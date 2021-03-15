Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
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Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

15.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:29
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Sultan M. yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Sultan M. yaralandı. 

Kaza, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan M.'ye, Nur Muhammet Ç. yönetimindeki 34 AF 4273 plakalı motosiklet çarptı. Yaralanan Sulatn M., gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Nur Muhammet Ç.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.


Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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