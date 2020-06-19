Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
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Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

19.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:49

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklet, Avni Gemicioğlu Caddesi 2318 Sokak kesişiminde, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Emine Aydoğan'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Aydoğan yaralanırken, kontrolden çıkan motosiklet Şehzadeler Belediyesine ait çöp kamyonuna çaptı.

Sürücü, daha sonra olay yerinden motosikletiyle kaçtı.

Yaralı Emine Aydoğan, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: AA

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