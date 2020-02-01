Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı
Haberler » Güncel » Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı - Haber

Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye motosiklet çarptı.

01.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:30
Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı

AYDIN'ın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye motosiklet çarptı. Nazife S. ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 35 AGD 615 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, hamile Nazife S. ile yere düşen kasksız motosikletli Tunç yaralandı.Çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler