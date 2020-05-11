Motosikletin çarptığı çift: Hava almak için çıkmıştık, havamızı hastanede aldık
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Motosikletin çarptığı çift: Hava almak için çıkmıştık, havamızı hastanede aldık

Motosikletin çarptığı çift: Hava almak için çıkmıştık, havamızı hastanede aldık
11.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:14

ÇORUM'da, 50 gün sonra çıktıkları sokakta motosikletin çarpması sonucu yaralanıp, tedaviye alınan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çifti, taburcu oldu.

ÇORUM'da, 50 gün sonra çıktıkları sokakta motosikletin çarpması sonucu yaralanıp, tedaviye alınan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çifti, taburcu oldu. Kendilerinden özür dileyen sürücüden şikayetçi olmadıklarını belirten çift, "50 gündür evdeydik alışveriş yapmak ve hava almak için dışarı çıkmıştık, havamızı hastanesinde aldık" dedi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı. Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLARI ANLATTILARNeriman-Raif Ömer Serbest çifti, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi. 50 gündür evlerinde çok sıkıldıklarını sokağa çıkma izninin başladığı saatte sokağa çıktıklarını anlatan Raif Ömer Serbest, "50 gündür evdeydik, hem alışveriş yapmak için hem de hava almak için dışarı çıkmıştık. Havamızı hastanesinde aldık. Her şey bir anda gelişti. Tam karşıya geçelim derken hızla gelen motosiklet bize çarptı ve hastanelik olduk. Bize çarpan sürücü geldi özür üstüne özür diledi. Bende eşim de şikayetçi olmadık" dedi.'ŞİKAYETÇİ OLMADIK'

Kazada kolunda yaralanan Neriman Serbest de "Eşimle birlikte yaya geçidinden karşıya geçiyorduk ve hızla gelen motosiklet ikimize de çarptı. Benim kolum çatladı. Her şey bir anda oldu. Ancak şikayetçi olmadık" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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