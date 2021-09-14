Motosikletin çarptığı Alman karı koca metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'da motosikletin yaya geçidinde karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada karı-koca Alman turistlerle motosiklet sürücüsü yaralandı.İşyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, turistlerin yaya geçidine tam karşıya geçmek üzereyken aşırı hızlı olduğu gözlenen motosikletin çarparak yola savurduğu görüldü.Yaralanan Alman turistler sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü jandarma ekibi eşliğinde tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çolaklı istikametinden gelip Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Yılmaz'ın kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Nothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli karı-koca turistlere çarptı.Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü.

Metrelerce savruldu

Kaza anı saniye saniyesine çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Alman turistlerin, yolun tamamen boşalmasını bekledikleri, tam yolun sonuna geldiklerinde aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin Alman turistlere çarparak asfalta savurduğu görüldü.