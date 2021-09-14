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Motosikletin çarptığı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosikletin çarptığı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk babası, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk babası, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken motosiklette bulunan iki kişi ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Gözübüyük'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen 4 çocuk babası Yılmaz Gözübüyük ile kendisine çarpan motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza soncu ağır yaralanan Gözübüyük ile diğer yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. 4 çocuk babası Yılmaz Gözübüyük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yılmaz Gözübüyük'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

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