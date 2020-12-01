Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
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Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

01.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:41
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Halil (70) motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Halil (70) motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Bulvarı üzerinde ilerleyen T.B'nin kullandığı 27 SP 924 plakalı motosiklet, manava gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abbas El Halil'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Halil, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı
Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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