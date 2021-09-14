MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ - Haberler
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MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken bir motosikletin çarptığı Yılmaz Gözübüyük (35), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken bir motosikletin çarptığı Yılmaz Gözübüyük (35), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Gözübüyük'e çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Gözübüyük, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yılmaz Gözübüyük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Gözübüyük'ün cansız bedeni, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 4 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ - Haberler
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