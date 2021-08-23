Motosikletin çalındığı iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti
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Motosikletin çalındığı iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti

Motosikletin çalındığı iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet çalındığı iddiasıyla çıkan tartışmada, motosiklet sürücüsünün önünü kesen gençlerle sürücü arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet çalındığı iddiasıyla çıkan tartışmada, motosiklet sürücüsünün önünü kesen gençlerle sürücü arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde gece saat 01.00'de meydana geldi. Motosikleti çaldığı iddia edilen C.G. ile kendisini kovalayan M.O., T.I. ve H.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan motosikletli C.G., kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredekiler yaralı gencin durumunun ağır olduğunu fark edince kendi imkanlarıyla şahsı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şahıslar daha sonra polis tarafından yakalandı. Öte yandan, yaralı gencin yerdeki hali, arkadaşlarının destek olmaya çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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