Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar Antalya'nın Serik ilçesinde motosikleti çaldığı iddiasıyla aralarında kovalamaca yaşanan olayda motosiklet sürücüsünün önünü kesen gençlerin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosikleti çaldığı iddiasıyla aralarında kovalamaca yaşanan olayda motosiklet sürücüsünün önünü kesen gençlerin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde gece saat 01: 00'da meydana geldi. Motosikleti çaldığı iddia edilen genci kovalayan, M.O, T.I ve H.K, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan motosikletli C.G, biranda kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredekiler yaralı gencin durumunun kötü olduğunu fark edince kendi imkanlarıyla şahsı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şahıslar daha sonra polis tarafından yakalandı. Öte yandan yaralı gencin yerdeki hali, arkadaşlarının destek olmaya çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Şallı İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Lionel Messi Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 14:47:22. #1.15#

title