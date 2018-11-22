Motosikletin 2 Kadına Çarptığı Kaza Kamerada
SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına motosikletin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına motosikletin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Halit Rıfat Paşa Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ve kadınlar düştü. İsmi öğrenilemeyen 3 kişi, hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise bölgedeki bir işyerinin kamerasına yansıdı. - Sivas