Motosikletin 2 Kadına Çarptığı Kaza Kamerada

Motosikletin 2 Kadına Çarptığı Kaza Kamerada

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına motosikletin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin 2 Kadına Çarptığı Kaza Kamerada

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına motosikletin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Halit Rıfat Paşa Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ve kadınlar düştü. İsmi öğrenilemeyen 3 kişi, hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise bölgedeki bir işyerinin kamerasına yansıdı. - Sivas

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