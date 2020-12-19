Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza
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Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

19.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:14
Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

AKSARAY'da, motosikletinin egzozu yüksek ses çıkardığı için durdurulan kurye Fezayi Sağlam'a (26), çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL ceza kesildi.

AKSARAY'da, motosikletinin egzozu yüksek ses çıkardığı için durdurulan kurye Fezayi Sağlam'a (26), çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL ceza kesildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantada çalışan kurye Fezayi Sağlam, yemek götürmek için yola çıktı. Caddede kontrol yapan polisler, Sağlam'ın kullandığı ve yüksek ses çıkaran 68 LC 600 plakalı motosikleti durdurdu. Polis ekipleri kuryeye motorun egzozu yaptırması konusunda uyardı. Tamirhanelerin kapalı olduğunu, siparişi yetiştirmesi gerektiğini söyleyerek gitmek isteyen Fezayi Sağlam'a çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL idari para cezası uygulandı.


Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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