Motosikleti sepetine binerek tek elle sürdü...Tehlikeli yolculuk kamerada Motosikleti sepetine binerek tek elle sürdü.

Motosikleti sepetine binerek tek elle sürdü...Tehlikeli yolculuk kamerada

KİLİS - Kilis'te, bir motosiklet sürücüsü motosikletin kodluğu yerine teknesine binerek trafikte seyir etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis'te Adnan Menderes Bulvarı İslahiye Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsü motosikletin sepetine binerek tek el ile motosikleti kullandı. Plakasız motosiklet ile seyir eden sürücü, vatandaşların bakışları altında gözden kayboldu.

Kaynak: İHA