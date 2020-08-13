Motosikleti, sepetine binerek tek elle sürdü Kilis'te, bir motosiklet sürücüsünün, motosikletin koltuğu yerine teknesine binerek trafikte seyretmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis'te, bir motosiklet sürücüsünün, motosikletin koltuğu yerine teknesine binerek trafikte seyretmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis'te Adnan Menderes Bulvarı İslahiye Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsü motosikletin sepetine binerek tek el ile motosikleti kullandı. Plakasız motosiklet ile seyreden sürücü, vatandaşların bakışları altında gözden kayboldu. - KİLİS

Kaynak: İHA