Motosikleti, sepetine binerek tek elle sürdü
Kilis'te, bir motosiklet sürücüsünün, motosikletin koltuğu yerine teknesine binerek trafikte seyretmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
13.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:14
Kilis'te, bir motosiklet sürücüsünün, motosikletin koltuğu yerine teknesine binerek trafikte seyretmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Kilis'te Adnan Menderes Bulvarı İslahiye Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsü motosikletin sepetine binerek tek el ile motosikleti kullandı. Plakasız motosiklet ile seyreden sürücü, vatandaşların bakışları altında gözden kayboldu. - KİLİS
Kaynak: İHA