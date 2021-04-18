Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi
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Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikleti ile ehliyetsiz ve kaskız şekilde trafiğe çıkarak, yaya kaldırımından ilerlemekte olan motosiklet sürücüsüne polis ekiplerince 5 ayrı cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikleti ile ehliyetsiz ve kaskız şekilde trafiğe çıkarak, yaya kaldırımından ilerlemekte olan motosiklet sürücüsüne polis ekiplerince 5 ayrı cezai işlem uygulandı. Motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince denetimler sürdürülüyor. Şehir merkezi başta olmak üzere farklı bölgelerde denetim gerçekleştiren ekipler, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı üzerinde denetimlerini devam ettiren polis ekipleri, yaya yolundan motosikleti ile kasksız şekilde ilerlemekte olan sürücüyü durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün, ehliyetinin olmadığı ve izinsiz sokağa çıktığı tespit edildi. Ekipler; plakasız motosiklet ile ehliyetsiz ve kasksız şekilde sokağa çıkma izni olmadan trafiğe çıkan ve yaya kaldırımında motosikleti ile ilerlemekte olan sürücüye 5 ayrı cezai işlem uyguladı.

Cezaların ardından motosiklet, bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - SAKARYA

Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi
Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi
Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi
Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi
Son dakika haberi! Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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