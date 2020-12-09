Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı
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Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı

09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:23

Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı Kısıtlamada motosiklet hırsızlığı saniye saniye kamerada Bursa'da sokak üzerinde bulunan park halindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı

Kısıtlamada motosiklet hırsızlığı saniye saniye kamerada

BURSA - Bursa'da sokak üzerinde bulunan park halindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kısıtlamaya rağmen sokakta gezen 20 yaşlarındaki genç, sokak üzerine park halinde olan ve üzeri branda ile örtülmüş motosikleti fark etti. Bir süre çevreyi gözetleyerek motosikletin çevresinde dolanan şüpheli, daha sonra brandayı kaldırarak motosikleti çalıştırmayı denedi. Ancak motosikleti çalıştıramayan şüpheli, daha sonra motosikleti eliyle hareket ettirip hızla gözden kayboldu. Sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Ö.G., durumu emniyete bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı
Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı
Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı
Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı
Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı
Motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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