MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da bir kişi, iş yeri önünde park halindeki motosikleti çaldı.

KONYA'da bir kişi, iş yeri önünde park halindeki motosikleti çaldı. Şüpheli, sahibinin fark edip bağırması üzerine motosikleti bırakıp kaçtı. Hırsızlık girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde park halindeki motosiklete binip, uzaklaşmaya başladı. Bu sırada motosiklet sahibi Uğur Albayrak, durumu fark edip şüpheliye bağırdı. Şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı. Şüphelinin motosikleti çalmaya kalkıştığı anlar ise İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI
MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI
MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI
MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Roger Schmidt Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:04:40. #1.14#

title