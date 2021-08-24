Motosikleti çaldı "dolmuş param yoktu o yüzden çaldım" dedi
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Motosikleti çaldı "dolmuş param yoktu o yüzden çaldım" dedi

Motosikleti çaldı 'dolmuş param yoktu o yüzden çaldım' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan birinin "Hastaneden çıktım, dolmuş param yoktu, eve gitmek için çaldım" diye savunma yaptığı ortaya çıktı.

Adana'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan birinin "Hastaneden çıktım, dolmuş param yoktu, eve gitmek için çaldım" diye savunma yaptığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı. 22 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinin yakınına otomobilini park eden M.K., geri döndüğünde aracını göremeyince durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kısa süre içinde söz konusu otomobil, polis tarafından Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı yolunda durduruldu. Aracın şoför konumunda bulunan M.Ö. (26), diğer koltuklarda oturan B.O.A. (21), D.A. (26) ve Ü.A. (36) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.O.A.'nın emniyetteki ifadesinde otomobili tek başına çaldığını öne sürerek diğer 3 şüpheliyle yolda karşılaşıp aracına aldığını söylediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalışmalarını sürdüren polis, 21 Temmuz'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkından A.Y.'ye ait motosikleti çalan şüphelinin kimliğini güvenlik kameralarını inceleyerek belirledi. Kimliği belirlenen şüpheli T.E. (21), kısa süre içinde ikametinde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde "Hastaneye muayene olmaya geldim. Dönüşte dolmuş param yoktu. Ben de motosiklet çalarak eve döndüm" dediği öğrenildi.

Son olarak 22 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde Ö.Ö.ye ait motosikleti çaldığı tespit edilen şüpheli M.T. (41), polis tarafından çaldığı motosikletle birlikte kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddeden ve motosikleti kendisine başkasının getirdiğini öne süren şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

Motosikleti çaldı 'dolmuş param yoktu o yüzden çaldım' dedi
Motosikleti çaldı 'dolmuş param yoktu o yüzden çaldım' dedi
Motosikleti çaldı 'dolmuş param yoktu o yüzden çaldım' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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