Son dakika haberi... Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar
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Son dakika haberi... Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Antalya'da kasksız iki gencin motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı.

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Antalya'da kasksız iki gencin motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan tehlikeli yolculuk, gençlerin uygulama noktasındaki polisleri görmesiyle son buldu. Kimliği belirsiz gençlerin bırakıp yaya olarak kaçtıkları motosikletler trafik oto parkına çekildi.

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya'da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketi pes dedirtti. Aksu'dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü. Sürücülerinden birinin o şekilde motosikleti tek elle kullandığı anlar da görüntülendi. İki sürücünün yüzüstü yatarak motosikletle seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aksu ilçe merkezine kadar şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk yapan iki genç daha sonra gözlerden kayboldu.

Uygulama noktasını görünce motorları bırakıp yaya olarak kaçan gençler kayıplara karışırken, motosikletler trafik görevlilerince otoparka çekildi. Motosikletlerin, yapılacak işlemin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haberi... Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar
Son dakika haberi... Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar
Son dakika haberi... Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar
Son dakika haberi... Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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