Son dakika: MOTOSİKLETE TUTUNAN PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
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Son dakika: MOTOSİKLETE TUTUNAN PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: MOTOSİKLETE TUTUNAN PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Son dakika gündem haberine göre Sultangazi'de motosiklete tutunan patenli iki genç, akan trafikteki tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı.

Sultangazi'de motosiklete tutunan patenli iki genç, akan trafikteki tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuk, Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı üzerinde yaşandı. 50. Yıl Mahallesi yönüne giden kuryenin kullandığı motosikletin arkasına tutunan patenli iki genç, canlarını hiçe sayarken, trafiği de tehlkeye soktu. Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden gençlerin yaptığı yolculuk, arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Son dakika: MOTOSİKLETE TUTUNAN PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Son dakika: MOTOSİKLETE TUTUNAN PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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