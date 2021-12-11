Motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil takla attı: 4 yaralı

Motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Artuklu ilçesinde Kızıltepe kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan 47 ABM 489 plakalı otomobil önündeki motosiklete çarpmamak için orta direğe vurdu. Vurmanın etkisiyle otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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