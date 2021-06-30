Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü
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Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü

Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Karabük'te önce bir motosiklete ardından kaldırıma çarpıp metrelerce takla atan otomobilin sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te önce bir motosiklete ardından kaldırıma çarpıp metrelerce takla atan otomobilin sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Çevreyolunda meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük'e seyreden Tolga Kirenli (21) idaresindeki 78 BD 199 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Selçuk Ç. idaresindeki 34 TZ 0287 plakalı motosiklet ile çarptı. Çarpışmanın ardından yoldan çıkan otomobil kaldırıma vurduktan sonra metrelerce takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Tolga Kirenli ile motosiklet sürücüsü Selçuk Ç. yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan sürücü Kirenli itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından ters dönen otomobilden çıkarıldı. Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Tolga Kirenli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücü Selçuk Ç'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Yasin Erdem/ İHA)

Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü
Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü
Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü
Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü
Son dakika! Motosiklete çarpıp takla attı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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