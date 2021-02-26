Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
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Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı

26.02.2021 02:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 02:04
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı

ADANA'da motosiklet ile çarpıştıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da motosiklet ile çarpıştıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Cumali A. ceza yememek için kaçtığını söyleyip, "Önüme çıktı" diyerek kendisini savunurken, otomobilden inerek yaya olarak kaçan 3 arkadaşından 1'i üzerinde uyuşturucu ile yakalandı, 2'si aranıyor.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesi'nde meydana geldi. Cumali A. yönetimindeki 01 DGL 68 plakalı otomobil, Olcan Y.'nin kullandığı 01 RF 364 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından Cumali A., otomobil ile hızla kaçtı. Bu sırada caddede devriye görevinde bulunan polis ekibi, kazanın ardından kaçan otomobili fark edip, takibe başladı. Birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil, Necip Fazıl Bulvarı'nda durduruldu. Otomobil sürücüsü polise teslim olurken, araçtaki 3 arkadaşı ise ara sokaklara kaçtı. Gazetecilere ehliyeti olmadığını ve ceza yememek için kaçtığını anlatan sürücü Cumali A., motosikletin önüne çıktığını ve kazanın bu şekilde meydana geldiğini söyleyerek kendisini savundu. Polisin bölgede yaptığı araştırmada otomobilden kaçanların arasında olduğu düşünülen Tuğrul A. yakalandı. Tuğrul A.'nın üzerinde arama yapan polis, 6 küçük kağıt parçasına sarılmış kubar esrar ele geçirdi. Tuğrul A.'nın uyuşturucu suçundan cezaevinde yattığı, izinli olarak çıkıp, ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Cumali A. ve Tuğrul A., gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Olcan Y ise sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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