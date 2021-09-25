Motosiklete çarpan sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

Çorum'da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü tesbit edilemeyen bir otomobil, jandarma kavşağında bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet hurdaya dönerken sürücü Hadi C., yaralandı. 112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

' Otomobil olay yerinden kaçtı'

Öte yandan, motosiklete çarparak sürücünün yaralanmasına sebep olan otomobil ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılar soruşturma sürüyor. - ÇORUM