Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi, Berrak Caddesinde 1 BC 211 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarpıp kaçtı. İhbar üzerine asayiş ve motorize yunus polis ekipleri kaçan otomobili takip etti. "Dur" ihtarına uyman sürücü ve yanında bulunan 3 kişi kovalamaca sonrası ilçe çıkışında yakalandı.
4 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - HATAY