Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

03.11.2019 15:16
Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi, Berrak Caddesinde 1 BC 211 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarpıp kaçtı. İhbar üzerine asayiş ve motorize yunus polis ekipleri kaçan otomobili takip etti. "Dur" ihtarına uyman sürücü ve yanında bulunan 3 kişi kovalamaca sonrası ilçe çıkışında yakalandı.


4 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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