Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar

06.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:57

5 karayolu Kadıköy mevki'inde plakasız bir motosiklet ile tehlikeli şekilde yolculuk yapan 2 kişi yürekleri ağza getirdi.

E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde plakasız bir motosiklet ile tehlikeli şekilde yolculuk yapan 2 kişi yürekleri ağza getirdi. Korona virüse karşı önlem amacıyla maske takan şahıslar, kask takmayarak canlarını hiçe saydı. Tehlikeli motosiklet yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde, plakasız bir motosiklet ile seyahat eden 2 kişi tehlike oluşturdu. Korona virüsüne karşı maske takan, trafikte ise plakasız, kasksız ve dengesiz bir şekilde tehlikeli yolculuk eden 2 kişinin şans eseri kaza yapmadan düşmemesi olası bir faciayı önledi. Tehlikeli şekilde yolculuk edenleri gören diğer sürücüler adeta şoke oldu. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişilerin el sallayarak diğer sürücülere tepki göstermesi ise dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar
Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar
Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar
Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Aslıhan Doğan Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Tisserand Mbaye Diagne Fırat Aydınus Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 09:57:23. #1.15#
title