Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
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Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı

Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki araç çarpıştıktan sonra kavşaktaki motosiklete çarptı.

Bursa'da iki araç çarpıştıktan sonra kavşaktaki motosiklete çarptı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Tabakhane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdülbaki Ş. (24) idaresindeki 16 AGC 449 plakalı hafif ticari araç, Şahan Ş'nin (42) kullandığı 16 CPV 07 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, sokak üzerinde seyir halinde olan Erdal B. (40) yönetimindeki 16 ABC 465 motosiklete çarparak durabildi. Kazada 3 aracın da sürücüsü yaralandı. Esnaflar yaralılara yardımcı olmak için sandalye getirdi. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı
Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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