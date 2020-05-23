Motosiklete 3 kişi bindiler, polisten uyarı aldılar
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Motosiklete 3 kişi bindiler, polisten uyarı aldılar

SİVAS'ta kent meydanında motosiklet üzerinde seyreden 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerice durduruldu.

Motosiklete 3 kişi bindiler, polisten uyarı aldılar
23.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:55

SİVAS'ta kent meydanında motosiklet üzerinde seyreden 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerice durduruldu. Polisin yasak kapsamında uyardığı Afganlılar evlerine gönderildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Sivas'ta motosiklet üzerinde kent meydanına gelen 2'si kadın 3 kişi polisin dikkatinden kaçamadı. Ekiplerin durdurduğu motosikletteki kişilerin Afganlı olduğu belirlendi. Afganlılar, polise alışveriş için meydana geldiklerini iletti ve yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralı hatırlatması yaparak bir motosiklete 3 kişi binemeyeceklerini iletti. Ayrıca bugün yasak kapsamında sadece evlerine yürüme mesafesinde olan yerlerden alışveriş yapabileceklerini söyledi. Uyarılar Afganlılardan yeniden evlerine dönmeleri istendi. Bir süre sonra yeniden motosiklete 3'ü birden binmeye çalışan Afganlılar, yeniden polisin uyarısıyla karşılaştı. Motosiklet sürücüsü tek olarak ilerlerken 2 kadın ise yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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