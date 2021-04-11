Motosikletçilerden polislere karanfil

Motosikletçilerden polislere karanfil Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe: -"Motor kullanıcıları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz" Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle Motosiklet Derneği, polislere karanfil dağıttı.

Motosikletçilerden polislere karanfil

Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe:

-"Motor kullanıcıları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz"

ANKARA - Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle Motosiklet Derneği, polislere karanfil dağıttı.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve her yıl 6-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası kapsamında, Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ve beraberindeki dernek üyeleri Ankara'da görev yapan polislere ve bekçilere karanfil dağıttı.

Başkan Efe yaptığı açıklamada, "Öncelikle şehit ve gazi polislerimizin ve diğer görev alan polis arkadaşlarımızın Polis Haftalarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu pandemi döneminde yapmış oldukları fedakarlığın farkındayız. Motor kullanıcıları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçleri bizim ülkemizin olmazsa olmazı, demir direği. Allah onları başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ