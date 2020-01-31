MOTOSİKLETÇİLER YUNAN MİLLETVEKİLİNİ DEV BAYRAKLA PROTESTO ETTİ

31.01.2020 21:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:27

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili tarafından yırtılmasını protesto amacıyla, 40 metrekarelik bayrak açıp, İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasını protesto etmek için Beyoğlu Tepebaşı'nda 20.00'da bir araya geldi. Grup, yanlarında getirdikleri 40 metrekarelik Türk Bayrağı'nı açarak İstiklal Marşı okudu. Platform üyeleri adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Genel Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtarak tüm dünyanın tepkilerini üzerine çeken Yunan milletvekili Lagos, hepimizi derinden yaralamıştır. Bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir, gururudur. Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında Yunan denize döküldükten sonra bile, çetin savaşlardan sonra bile İzmir'deki köşküne geldiği zaman; yere serilen Yunan bayrağına basması istendiğinde: 'Bir bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir' diyerek bunu kabul etmemiş. O bayrağın katlanılarak yerine konulmasını istemiştir. Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Bu yapılan çok talihsiz bir şeydi. Fakat hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu iki komşu ülkenin dostluklarına zarar getirmeyecektir. Böyle bir provokasyon ve böyle bir ırkçı hareketin karşısında biz sadece burada olduğu gibi duruşumuzu sergiliyoruz, sessiz bir protesto yapıyoruz" diye konuştu.Eylemin ardından grup üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü: ---------------Grubun toplanması-40 metrekarelik Türk Bayrağı-İstiklal Marşı okunması-Basın açıklaması-Toplu fotoğraf çekimi-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul