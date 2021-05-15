Motosikletçiler kan bağışına destek verdi

Kızılay, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği ile iş birliği yaptı.

Kızılay, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Fatih Camii'nde bulunan Kızılay çadırına, motosikletçiler akın etti. Kan bağışında bulunan motosikletçileri gören bazı vatandaşlarda kan vermek için sıraya girdi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi süreci gönüllü kan bağışını ülkemizde de olumsuz etkiledi. Kan bağışının artması için motosikletçiler seferber oldu. Türkiye Motosiklet Platformu(TMP) ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği(MAKUD) ile Kızılay iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Fatih Camisi'nde bulunan Kızılay çadırına, motosikletçiler akın etti. Kan bağışında bulunan motosikletçileri gören bazı vatandaşlarda kan vermek için sıraya girdi. Bağışa destek vermek için Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Kızılay çadırını ziyaret etti.

"Motorcular olarak kan ihtiyacına destek olmak istedik"

Kan bağışı için gelen talepten memnun olan Türkiye Motorsiklet Platformu(TMP) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Pandemi yasakları döneminde kan ihtiyacı oldukça artış gösterdi. Bunu biraz destek olabilmek için TMP olarak, MAKUD ile birlikte bir organizasyon yaptık. Motorcu arkadaşlarımızla birlikte burada Fatih Camii'nde kurulan Kızılay çadırına geldik. Şu anda gelen arkadaşların taleplerini bile karşılamayacak kadar çok, bu bizi çok mutlu etti. Çok fazla bağış almış olduk. Katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Motorcular olarak kan ihtiyacına bir destek olmak istedik" dedi.

"Bir ünite kan, üç can"

Motorsiklet camiasından yaklaşık 200 kişinin Kızılay çadırında olduğunu belirten Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği Başkan Erkan Çekiç, "Kızılay, Türkiye Motorsiklet Platformu Ekibi olarak burada kan bağışı için toplandık. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bir ünite kan, üç can demek. Tüm Türkiye'yi, insanlığı kan vermeye davet ediyorum. Dernek üyeleri olarak toplam 110 kişi civarındayız. Motorsiklet camiası olarak da burada şu an 150-200 tane arkadaşımız bulunmakta" diye konuştu.

Fatih Camisi'ndeki Kızılay çadırında düzenlenen kan bağışı etkinliğine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı