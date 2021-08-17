Motosikletçiler 4.kez Erciyes Moto Fest'te buluşacak
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Motosikletçiler 4.kez Erciyes Moto Fest'te buluşacak

Motosikletçiler 4.kez Erciyes Moto Fest'te buluşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Erciyes, 26-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek motosiklet festivaline dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Çok çeşitli etkinliklerin yapılacağı organizasyonda Türk Rock müziğinin efsane gruplarından Kurtalan Ekspresi'in yanında Yusuf Güney, Ersan Er, Sancak ve Zehra gibi ünlü isimler sahne alacak.

Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncü kez organize edilecek olan Erciyes Moto Fest, yine Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını zirvede bir araya getiriyor. Erciyes, ev sahipliğinde gerçekleşecek olan festival; Yavuz Altuntuğ Mimarlık, Ünlü Motor, Efe Motor, ADM organizasyon destekleri ile gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen festival, bu yıl binlerce motosiklet sevdalısını ağırlayacak. Türkiye'nin en eski Anadolu rock grupları arasında yer alan Kurtalan Ekspres, Yusuf Güney, Zehra, Sancak ve Ersan Er gibi bir birinden farklı ünlü isimlerin sahne alacağı Erciyes Moto Fest, Türkiye'nin tüm vilayetlerinden gelecek olan motosikletçileri Kayseri'nin tarihi ve doğa güzellikleri ile buluşturacak.

26, 27,28,29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirecek olan motosiklet festivali, kamp ateşinin yanmasıyla başlayacak. Beş gün sürecek olan etkinlik her akşam konserler, yarışmalar, akrobasi şovları ve birçok eğlenceye sahne olacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyelerin yanında büyük ödül olarak motosiklet hediye edilecek.

Kaynak: Bültenler

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