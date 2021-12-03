Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi ön kısmında bulunan yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İsmail Y'ye, Murat K., idaresindeki 02 ABD 910 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaya İsmail Y., ile motosiklet sürücüsü Murat K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alına yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan kazanın yaşandığı yaya geçidinde daha önceden ölümlü trafik kazası ile çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN