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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kepez istikametinden Çarşı merkezine seyir halinde olan Muhammed S.M. (20) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun T.(48)'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Dursun T. ve motosikletten düşen sürücü Muhammed S.M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 sağlık ekiplerine de haber verildi.

Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. - ZONGULDAK

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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