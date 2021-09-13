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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan R.D. idaresindeki 67 TZ 170 motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen H.T.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hem motosiklet sürücüsü hem yaya yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşup kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza olan bölgede incelemelerde bulunurken, kazaya karışan motosiklet yoldan kaldırıldı. Kdz. Ereğli Belediyesine ait ekipler ise yolda temizlik çalışması yapmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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