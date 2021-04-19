Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethullah Yıldırım (25) yönetimindeki 07 GHC 47 plakalı Kuba markalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bahattin Yücedağ'a (68) çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Fethullah Yıldırım ve Bahattin Yücedağ yola savruldular.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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