Motosiklet yayaya çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer B. (22) idaresindeki 59 NG 582 plakalı motosiklet, Oya E. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 58 yaşındaki Oya E. bir anlık şoka girerken, kaza bölgesine ambulans ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazazedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza mahalline gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ise, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı