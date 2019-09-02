Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

02.09.2019 21:48
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.K'nin kullandığı 23 LN 060 plakalı motosiklet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı.

Kazada, sürücü B.K ile arkasında bulunan T.Ç. ve Fevzi Süslü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Süslü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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