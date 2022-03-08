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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman Sincik ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Sincik ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi kaymakamlık önünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Başar'a, çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Osman Başar, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Başar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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