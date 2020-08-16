Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı.

Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazayı, ağır yaralanan yaya ve hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza 00.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BJ plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Murat Ç. yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mithat Ö. (39)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mithat Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan yaya olarak karşıya geçmek isteyen Mithat Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ambulans içerisinde kafa travması geçirdiği öğrenilen Mithat Ö. polis ekipleri tarafından kelepçe ile zapt edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA