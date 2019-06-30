Motosiklet yayanın geçmesi için duraklayan kamyonete çarptı: 2 yaralı

Isparta'da motosiklet, yaya geçidinin yaklaşık 50 metre ilerisinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için duraklayan kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.43'te Çünür Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, il merkezi istikametinden gelerek üniversite yönüne seyreden O.K. yönetimindeki 32 LF 413 plakalı kamyonet, yaya geçidinin yaklaşık 50 metre ilerisinden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek ve sağa dönüş yapmak için durakladı. Bu sırada kamyonetin arkasından gelen E.K. (21) idaresindeki 32 PE 921 plakalı motosiklet, kamyonete arkadan çarparak devrildi. Motosiklet, o sırada arada kalan yayaya da hafif şekilde çarptı. Talihsiz kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan O.S. (17) yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen yaya ise yara almadan kurtuldu. Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden geçmeyen yayaya kamyonetin yol vermesi ile arkadan gelen motosikletin araca çarparak savrulduğu, devrildikten sonra asfaltta sürüklenerek yayaya çarptığı görülüyor. Görüntülerde kazaya karışan kamyonet sürücüsü ve çevredekilerin yardıma koşması da yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA