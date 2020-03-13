Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı Samsun'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan D. (21) idaresindeki 55 LS 922 plakalı motosiklet, Trabzon'dan Samsun'a gelip araçtan inerek yolun karşısına geçmekte olan Seher K.(58) ile 2 yaşındaki torunu Asel K.'ye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Furkan D., motosiklette bulunan Ömer B.D. ile Seher K. ve torunu Asel K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Furkan D ile Asel K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA