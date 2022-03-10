Motosiklet yasak mı? Motosiklet yasağı var mı? VALİLİK AÇIKLADI! Motorsiklet yasaklandı mı? Motosiklet yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar!

Motosiklet yasak mı sorusu motosiklet sürücüleri tarafından merak ediliyor. Daha çok moto kuryelerin kullandığı araç olan motosiklet yoğun kar yağışı sonrası yasaklandı mı merak ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Peki, Motosiklet yasak mı? Motosiklet yasağı var mı? Motosiklet yasağı ne zaman bitecek? VALİLİK AÇIKLADI! Motorsiklet yasaklandı mı? İşte detaylar!

MOTOSİKLET YASAK MI?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA DUYURDU!

Vali Yerlikaya'nın tweeti şu şekilde:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, 10 Mart 2022 Perşembe günü 19.00 itibariyla motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır."

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