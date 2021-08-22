Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti
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Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti

Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

13 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren motosiklet yarışçısı Aydın Erkan, hayatını kaybetti.

13 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren motosiklet yarışçısı Aydın Erkan, hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunu sosyal paylaşım sitesinden "Camiamızın başı sağ olsun." başlığıyla yaptığı duyuruda "2008 yılında Körfez Pisti'nde kaza geçiren ve yaklaşık 13 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren yarışçımız Aydın Erkan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yarışçımız Aydın Erkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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