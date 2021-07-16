Motosiklet ve su sayacı çalan şüpheli yakalandı

OSMANİYE'de apartman dairelerinin su sayaçlarını çalan A.D. (26), çaldığı motosikletle birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.

OSMANİYE'de apartman dairelerinin su sayaçlarını çalan A.D. (26), çaldığı motosikletle birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.

Fakıuşağı Mahallesi'nde görevli bekçiler, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacayla yakalandı. Sürücü A.D.'nin kullandığı motosiklet ile yanındaki poşette bulunan 5 su sayacının çalıntı olduğu belirlendi. Dairelerin su sayaçlarını çaldığı belirlenen A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül