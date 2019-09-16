Motosiklet ve otomobilin çaptığı yaya öldü
Aydın'ın Didim ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçen Nasuh Güleş'e (59) önce M.K.A'nın kullandığı 09 YH 332 plakalı motosiklet, yola savrulmasının ardından aynı yönden gelen E.A yönetimindeki 09 D 9919 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Güleş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücüler M.K.A. ile E.G. gözaltına alındı.