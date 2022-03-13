İstanbul'da motosikletle motokuryelerin trafiğe çıkışlarına yarın izin verilecek
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel