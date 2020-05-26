Motosiklet ve minibüs çarpıştı: 1 yaralı Sultangazi'de 'U' dönüşü yapmakta olan bir minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sultangazi'de 'U' dönüşü yapmakta olan bir minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. 34 BRZ 567 plakalı motosiklet, 'U' dönüşü yapan 34 HC 8777 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerdeki motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. - İSTANBUL Kaynak: İHA