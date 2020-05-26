Motosiklet ve minibüs çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ve minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sultangazi'de 'U' dönüşü yapmakta olan bir minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet ve minibüs çarpıştı: 1 yaralı
26.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:38

Sultangazi'de 'U' dönüşü yapmakta olan bir minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. 34 BRZ 567 plakalı motosiklet, 'U' dönüşü yapan 34 HC 8777 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerdeki motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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