Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
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Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da 2 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet çalan Suriye uyruklu Ali el-Dugayn (29), yakalandı.

ADANA'da 2 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet çalan Suriye uyruklu Ali el-Dugayn (29), yakalandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde motosikleti çalınan 2 kişiyle, elektrikli bisikleti çalınan 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapan polis, şüphelinin aynı kişi olduğunu, motosiklet ve elektrikli bisikletleri iterek götürdüğünü tespit etti. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ali el-Dugayn olduğu saptandı.El-Dugayn'ın Yüreğir ilçesinde saklandığını belirleyen polis, yapılan operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen El-Dugayn, çaldığı bisikletleri, sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali el-Dugayn, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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