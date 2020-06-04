Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek
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Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek

Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet sevdalıları, devlet hastanesi önünde sağlık çalışanlarına pandemi sürecindeki başarılı ve fedakar çalışmalarından dolayı çiçek uzatarak teşekkür etti.

04.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:39

Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet sevdalıları, devlet hastanesi önünde sağlık çalışanlarına pandemi sürecindeki başarılı ve fedakar çalışmalarından dolayı çiçek uzatarak teşekkür etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Motosiklet Platformu üyesi motosiklet ve bisiklet sevdalıları, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek anlamlı bir organizasyona imza attı. Motosiklet ve bisikletleriyle göl kenarındaki festival alanında buluşan motosiklet ve bisiklet sevdalıları, konvoy halinde kent merkezinde bir eczane önünde durarak tüm eczacılar adına eczane çalışanlarına çiçek verdikten sonra Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisi önüne geldi. Motosiklet ve bisikletleri üzerinden hastane acil servisi önünde toplanan sağlık çalışanlarına çiçek uzatan motosiklet ve bisiklet tutkunları, bu kez de pandemi sürecinde vatandaşlar tarafından haftalarca alkışlanan sağlık çalışanları tarafından düzenledikleri etkinlikten dolayı alkışlandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sağlık çalışanlarının pandemi döneinde gösterdiği fedakarlık ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı kendilerine bir jest yapmak ve şükran ve minnet duygularını ifade etmek istediklerini belirterek, Beyşehir Motosiklet Platformu üyesi motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Büyükkafalı, "Fedakarlığınızdan dolayı ve yapmış olduğunuz çalışma ve bundan sonraki çalışmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu etkinlik size moral olmuştur. Platform olarak belki şehir içindeki turumuzda vatandaşlarımıza rahatsızlık vermiş olabiliriz. Ama bu 15 dakikalık programla başhekimimiz, ilçe sağlık müdürümüz ve ekibi olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik, çiçeklerini verdik. Aynı zamanda tur güzergahında da temsili bir eczaneye uğrayarak onlara da tüm eczacılarımız adına çiçeklerini verdik" dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu ise, motosiklet platformu mensuplarının düzenlediği bu organizasyonun sağlık çalışanları için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, "Bu tür etkinliklerle Beyşehir'in sağlıkçılarının ve hastanemiz personelinin arkasında durulması bizleri çok mutlu ediyor. Bu süreci de bu güzel faaliyetlerle çok daha güzel atlattığımızı düşünüyorum. Katkılarından dolayı başkanımıza ve platform üyesi motosiklet ve bisikletçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ise, çok güzel bir organizasyonun yapıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Artık pandemi döneminden yeni normalleşme dönemine geçiyoruz. Normalleşme sürecinde de vatandaşlarımızın tedbirlere ve alınan kurallara sıkıca uymasını diliyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımız bizleri alkışlıyordu, şimdi biz vatandaşlarımızı ve bu etkinliği düzenleyen motosiklet ve bisikletlilerimizi alkışladık, alkışlıyoruz" şeklinde konuştu.

Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek

Kaynak: İHA

Manşet

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